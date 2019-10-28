哈萨克斯坦何时完成5G网络覆盖工作

哈通社/努尔苏丹/10月26日-- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示，在阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）IT新创项目国际科技园地带5G网络覆盖工作即将完成。

朱马哈利耶夫说：“根据总统指示，哈萨克斯坦正积极引进5G 网络技术，相应路线图也已得到批准。目前正在进行5G通信技术的识别工作。此前我们在努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市进行了5G网络技术测试工作，测试结果良好。”

据部长介绍，测试结果显示，5G网络技术的运用将大大提高远程医疗、工业、采矿和“智慧城市”等领域的工作效率。由于引入5G技术所需的投资金额较大，因此计划首先将在国家三座主要城市（努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特）开展相关工作。

“例如，位于努尔苏丹的阿斯塔纳枢纽地带目前已启动5G网络，2020年将开始进行全面覆盖工作，2021年和2022年将先后完成纳扎尔巴耶夫大学、世博园、机场和火车站地带的覆盖工作。当前也在计划将5G引进各大商场和广场。2023年起，将开始进行往各州首府引入5G网路技术工作。”朱马哈利耶夫说道。

【编译：阿依波塔】