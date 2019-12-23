第三届哈物联网论坛在首都召开 探讨5G对经济发展带来的影响

哈通社/努尔苏丹/12月23日--由哈萨克斯坦电信公司(Kazakhtelecom) 组织举行的第三届哈萨克斯坦物联网论坛（3 rd IoТ Forum Kazakhstan）在首都努尔苏丹召开。

根据论坛议程，哈萨克斯坦电信公司将在论坛期间就物联网、智慧城市、大数据和视频监控项目方面拿出相关方案。此外，国内外专家将就国家工作数字化、生产技术改造、住房和公共服务自动化以及金融技术发展问题进行探讨。

数字发展、创新和航空航天工业部副部长达仁•图雅科夫在讲话中表示，物联网论坛是在引进领先技术方面重要的工作之一。

“数字化在国家的社会经济发展中至关重要。发展中国家或发达国家都需要通过相应政治机制来协助数字化工作。在数字化工作框架之下，我国首任总统签署批准«数字化哈萨克斯坦»国家计划。该计划旨在发展经济和国家工作的数字化、改善高速且受保护的远程投影基础设施等。” 图雅科夫说道。

据其表示，当前有一部分国家正在热议引进5G技术问题。

“埃及近期也举行大型研讨会，就引进5G 技术进行了全方面讨论。5G将推动经济和智慧城市的发展，同时也会掀起新的发展机遇，带来新的职业。”他说道。

同时，他还表示，目前正在研究5的商业化模式。5G不仅仅是数字蜂窝网络，它还包括远程医疗、生产领域数字化、无人驾驶等领域。

【编译：阿依波塔】