5个国家、1.5万公里边界、101个口岸：哈萨克斯坦如何守护国门

5个国家、1.5万公里边界、101个口岸

哈萨克斯坦与俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦接壤。其中，陆地边界长13,402公里，水域边界长1,730公里，全国边境线上共设有101个边境口岸。

在如此广阔的区域内，边境安全并不只是巡逻和守卫边境线，还包括人员和车辆通行、货物监管、打击非法移民和走私、保护里海资源以及处置边境突发事件等多个方面。

目前，哈萨克斯坦边境同时实行多个管理制度。这意味着边境安全不仅覆盖国界线本身，还延伸至边境附近区域、边境口岸、海域以及海底资源等范围。

第一层级是国家边界本身。这里明确规定了越境以及人员、交通工具、货物和商品通行的相关秩序。陆地边界在国际公路、铁路及其他交通线路的指定地点实施管控；空中空间通过专门的空中走廊进行管理；海域则在国际海运航线的相应海上通道范围内实施监管。

第二层级是边境区。这一由政府划定的特殊区域，对人员进入、居住、通行以及开展各类活动实行特殊管理，其目的在于为边境保护创造必要条件。相关管理由哈萨克斯坦国家安全委员会边防局与内务部共同实施。

根据公开渠道公布的官方数据，目前全国17个州中有14个与俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦接壤。在距边界红线50公里的范围内，即边境附近区域，共分布着9座小型城市，人口总数22.07万人；65个区，人口约340万人；以及1,283个农村居民点，人口约170万人。

第三层级是边境口岸。人员、交通工具、货物和商品通过国家边界时，都将在这里接受直接检查和监管。哈萨克斯坦目前共有101个边境口岸，其中51个为公路口岸、27个为铁路口岸、19个为航空口岸、3个为海运口岸、1个为河运口岸。

Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті

在边境口岸，除了边境检查外，还开展海关、交通、卫生检疫、兽医和植物检疫等监管工作。各部门按照各自权限开展检查，而人员、交通工具、货物和商品能否通过国家边界，则由国家安全委员会边防局负责放行。

边境检查本身包括多个环节。首先核查人员证件和身份信息，并依法确认其是否存在禁止进入或离开哈萨克斯坦的限制。必要情况下，还会对生物识别数据进行处理。同时，边防局还负责核查车辆、货物和商品通行的合法性，以及各监管部门是否完成相应放行手续。

边防局的职责并不只是检查证件。在法定权限范围内，该机构还负责查扣通过走私等方式运输的违禁物品、毒品、武器、弹药及其他涉案物资。对于涉及刑事犯罪的事实，边防局还可以依法开展诉前调查，并处理行政违法案件。

边境安全的另一项重要内容，是对里海水域实施监管。在领海和内水范围内，船舶航行、捕捞、货物运输、科研以及其他活动均受到相关制度规范。对于大陆架自然资源的勘探和开发、人工设施建设以及科学研究活动，边防局同样负责监督相关规定的执行情况。

边境安全体系也越来越依赖数字技术。相关规划提出，要建立和使用用于国家边界保护的专门信息和数字系统，同时加强数字设施的网络安全。此外，在边境口岸检查过程中，也已经使用通过处理人员生物识别数据进行身份核验的技术。

边境违法案件统计

从具体统计数据可以看出这一综合体系的运行情况。2026年前六个月，哈萨克斯坦国家安全委员会边防局在边境区域共查获22,322名违法人员，其中外国公民16,791人。

同期，共制止6,806起通过国家边界非法运输货物和商品的案件。其中，3,153起涉及燃料和润滑油，2,504起涉及大众消费品，751起涉及外汇，250起涉及武器和弹药。此外，还查获至少148起涉毒案件。

Фото: КНБ РК

打击非法携带外汇出境也是边境执法的一项重点工作。今年年初以来，共制止681起试图携带总额69亿坚戈未申报外汇出境的违法行为。仅6月份，边防人员就查处181起涉及外汇的非法越境案件，涉案金额约22亿坚戈。

在里海水域，今年以来共制止75起非法捕捞案件。仅6月份，就查获24.7公里非法捕捞网具，以及94尾、总重658公斤的鲟鱼类水产品。4月至6月期间，边防局在其法定权限范围内共立案121起刑事案件。

法律统计数据显示，2026年1月1日至7月31日，共登记280起蓄意非法越过国家边界的刑事违法案件。在进入诉讼程序的328起案件中，224起已经审结，其中87起已移送法院审理。此外，还登记了6起涉及没收或限制流通物品的走私类刑事违法案件。

由此可见，保护国家边界远不只是守在边境线上执勤。它还包括维护边境区域管理秩序、对口岸人员和货物实施检查、打击非法移民和走私、保护里海经济利益，以及运用数字化系统加强监管等多个方面。而边防人员则日复一日守护着这一多层次边境安全体系的正常运行。