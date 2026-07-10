哈萨克斯坦新增5段公路启用区间测速 进一步加强道路交通安全

哈萨克斯坦内务部行政警察委员会高级督察阿克托特·博然诺娃表示，保障道路交通安全始终是内务部的重要工作方向，而在高速公路推广区间测速系统，是预防交通事故的重要措施之一。该系统能够有效减少危险驾驶和突发性超速行为，引导驾驶员在整个行驶过程中持续保持合法车速。

“自2025年3月17日起，区间测速系统已率先在8条收费国道路段投入试运行，总覆盖里程约2000公里。自2026年7月10日起，系统将新增覆盖525公里的5个路段，分别为阿克托别—坎德阿尕什、阿拉木图—霍尔果斯、阔克舍套—彼得罗巴甫尔、阿斯塔纳—铁米尔套公路，以及阿斯塔纳—舒钦斯克公路新增路段。”博然诺娃介绍。

她还透露，目前相关部门正在研究下一阶段扩容方案，计划分阶段将另外14条收费公路纳入区间测速范围，总长度约2500公里。

博然诺娃强调，推广区间测速的根本目的并不是增加处罚，而是最大限度保障道路交通安全。统计数据显示，超速驾驶至今仍是引发严重交通事故的主要原因之一。