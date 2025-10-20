哈萨克斯坦计划5年内培训100万公民人工智能基础知识

据哈萨克斯坦政府新闻办公室消息，为落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在题为《人工智能时代下的哈萨克斯坦：关键问题及其通过根本性数字变革加以解决》的国情咨文中提出的任务，政府正积极推进数字技术融入经济可持续发展的各项举措。

这一进程由总理领导的数字化总部负责协调。目前，国家服务数字化、信息技术产业、人工智能、地区互联网覆盖等领域均呈现稳步进展。

人工智能：从战略到落地

根据国家元首的指示，政府正大规模推进人工智能生态体系建设。首先，重点建立健全相关法律法规基础。哈萨克斯坦参议院（议会上院）正在审议旨在为技术安全高效发展奠定法律框架的《人工智能法》草案。

今年10月，一项重要事件是国际性Alem.AI人工智能中心的落成，该中心旨在打造理念与创新的孵化工厂，吸引多家国际企业参与。Alem.AI将作为科学研究、初创企业和人工智能领域国际合作的核心平台，其运作将助力扩大哈萨克斯坦数字化解决方案的出口，从而为技术进步和经济增长注入活力。展望未来，哈萨克斯坦计划将自己打造为中亚地区的智能枢纽。

此外，5年内培训100万名公民人工智能基础知识的计划已纳入日程，全国20所高等院校已启动相应教育项目。

Фото: Анадолы

国家超级计算机与人工智能平台

哈萨克斯坦今年启动了国家超级计算机中心Alem.cloud，其功能向政府机构、科研院所、高等院校、企业及初创团队开放。

超级计算机可用于训练应用于国家服务的实用人工智能模型，包括大型语言模型的开发、人工智能代理构建、数据分析、内容生成以及建模任务的测试验证。

根据国家元首的指示，总理领导的数字化总部已组建，并批准了涵盖200多项组件的信息系统整合综合方案。该方案有助于降低劳动力成本、消除重复环节，并提升政府机构整体效能。

为加强数据安全，所有政府机构正逐步转向本土即时通讯工具Aitu。公民可免费使用eGov、eOtinish、Aitu等服务，即便手机余额为零也能轻松访问。

Фото: astanatv.kz

信息技术产业扩张与初创企业扶持

本土企业提供的IT服务规模从2021年的6460亿坚戈增长至2024年的1.74万亿坚戈。IT服务出口额同期从6007万美元跃升至6.907亿美元，2025年上半年已达5.155亿美元。

Astana Hub科技园区持续实施扶持初创企业和IT公司的各项计划。目前，该生态体系已汇聚1832家企业，其中465家为外资企业。参与者2025年上半年的总收入达3683亿坚戈。

哈萨克斯坦正与InDrive、Netcracker、Playrix、Telegram等科技巨头开展密切合作。

国家服务转向在线模式

国家服务向电子化转型的工作持续推进。目前，90.4%的国家服务已实现在线办理，其中1448项服务的大部分均可通过互联网完成。

90.6%的服务支持智能手机访问，这一举措极大提升了公众的便利性。已推出39类数字文件，完全取代纸质版本。

在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的战略指引下，哈萨克斯坦正以迅猛步伐迈入人工智能时代。通过立法保障、基础设施建设和人才培育等多管齐下，数字转型不仅提升了国家服务的便利性和效率，还为信息技术产业注入强劲动力。展望未来，这一系列举措将助力哈萨克斯坦从区域创新高地跃升为全球数字强国，惠及每一位公民并驱动可持续经济增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】