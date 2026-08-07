全国5所高校首次同时进入泰晤士高等教育世界大学排名

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦高校在国际大学排名中的影响力进一步提升。2026年QS世界大学排名中共有20所哈萨克斯坦高校上榜，另有5所高校首次同时进入2026年泰晤士高等教育世界大学排名。

具体来看，纳扎尔巴耶夫大学位列401—500区间，是哈萨克斯坦排名最高的高校；阿尔-法拉比哈萨克国立大学位列1201—1500区间；哈萨克国立农业研究大学、古米廖夫欧亚国立大学和萨特巴耶夫大学均位列1501+区间。

与此同时，在2026年QS世界大学排名中，共有20所哈萨克斯坦高校上榜。

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，目前，来自美国、英国、中国、德国、法国、韩国、俄罗斯等国家的33所外国高校已在哈萨克斯坦设立分校。

为进一步推动国际学术合作，哈萨克斯坦正在完善相关法律制度。新规简化外国高校在哈设立分校的程序，统一其办学要求，在加强国家监管的同时，为吸引世界一流高校进入哈萨克斯坦创造条件。与此同时，外国高校分校仍须开设哈萨克斯坦历史和哈萨克语课程。

哈萨克斯坦高校的海外办学布局也在不断扩大。近年来，哈萨克斯坦高校已在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯开设分校。

目前，哈萨克斯坦超过一半的高校与来自24个国家的131所外国高校开展双学位项目。2026年，北哈萨克斯坦霍兹巴耶夫大学与美国亚利桑那大学合作实施的双学位项目迎来首批毕业生。

科学和高等教育部表示，哈萨克斯坦高校正在持续提升国际竞争力，并通过扩大双学位项目、引进外国高校以及推动本国高校海外办学等方式，加强国际高等教育合作。