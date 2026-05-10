哈通社5月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月10日，星期日

5月10日是阳历一年中的第130天，离全年的结束还有235（闰年则还有236）。

世界各国/地区节日：

密克罗尼西亚联邦独立日 密克罗尼西亚（Micronesia）是太平洋三大岛群之一，位于西太平洋；有2500个以上的岛屿，绝大部分在赤道以北，东西延伸约4600公里；其南方是美拉尼西亚，东方是波利尼西亚。1979年5月10日通过宪法，密克罗尼西亚联邦正式成立。

德国图书日 每年5月10日为德国图书日，自1947年开始得到庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1936年 首届“哈萨克文学与艺术旬”在莫斯科盛大开幕，全方位展示了草原文明的深厚底蕴与艺术魅力，获得极高赞誉。

1994年 萨宾金属公司成功生产哈萨克斯坦首批铂。

1997年 由哈萨克斯坦原材料在美国加工而成的首批14公斤铂金条正式移交国家金库，纯度高达99.95%，标志着国家贵金属储备多样化的重要突破。

1998年 第五届经济合作组织峰会在阿拉木图通过《阿拉木图宣言》，明确了成员国在交通、通信、农业及生态保护领域的战略合作方向。

2001年 为纪念哈萨克汗国最后一位可汗、民族独立斗士科涅萨热汗·哈斯穆吾勒，一座重达10吨、高7米的雄伟纪念碑在首都落成。

2013年 哈萨克斯坦与土库曼斯坦总统达成共识，决定分别在阿克套与土库曼巴希互设领事馆，极大便利了两国边境贸易与人员往来。

2014年 乌克兰哈尔科夫州落成纪念碑，缅怀二战期间在此英勇奋战的第106阿克莫拉骑兵师的哈萨克将士。

2017年 哈萨克斯坦著名作家涅马特·克林别托夫的新书《永不言弃》在伊斯特万·塞切尼匈牙利国家图书馆哈萨克斯坦文学文化中心举行推介会。 该作已被译为19种语言，并荣获享有盛誉的卡夫卡文学奖。

2017年 阿斯塔纳永恒之过凯旋门的观景台开放。

2018年 QazaqGeography 从阿斯塔纳出发进行科学和教育考察。 这次探险的目标是编制穿越咸海地区的旅游路线地图，并收集独特的照片和视频资料。 探险队沿以下路线覆盖哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦领土近7000公里：阿斯塔纳 - 卡拉干达 - 巴尔喀什 - 楚 - 塔拉兹 - 奇姆肯特 - 塔什干 - 撒马尔罕 - 布哈拉 - 乌尔根奇 - 努库斯 - 穆纳克咸海 - 贝内乌 - 博佐伊 - 咸海 - 阿拉尔斯克 – 克孜勒奥尔达 – 热兹卡兹甘 – 卡拉干达 – 阿斯塔纳。

2022年 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦同意根据关于研究与和平利用太空合作的政府间协议共同探索太空。

2022年 在卡拉干达举行的WRO 2022全国机器人奥林匹克竞赛中，头等奖颁发给了研发医用机器人和无人驾驶汽车的科研人员。

2024年 世界排名第4位的哈萨克斯坦名将叶列娜·热巴金娜因伤推出国际女子网球协会（WTA）1000系列赛罗马站的比赛。

2024年 哈萨克斯坦正式为“塞兰蛋糕”注册地理标志。截至目前，全国已拥有包括阿拉木图大苹果、塞兰蛋糕在内的5个国家级地理标志特产品。

2025年 第三届“Qazaqstan Barysy”柔道大满贯赛在阿斯塔纳落下帷幕，来自46国的顶尖高手同场竞技，哈萨克健儿凭借顽强拼搏斩获2银4铜。