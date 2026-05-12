5月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.19（+2.61坚戈），外汇交易总额为2.6922亿美元（-6847.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:463.39坚戈，最高报价为1:465.82坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 545.92（+2.84坚戈），外汇交易总额为468.9万欧元（+465.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:544.46坚戈，最高报价为1:547.21坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2861（+0.0782坚戈），外汇交易总额46.4861亿卢布（+1.3376亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2580坚戈，最高报价为1: 6.3150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.3073（+0.4319坚戈），外汇交易总额1866.1万元（-3483.8万元）。交易过程中，最低报价为1:68.2290坚戈，最高报价为1: 68.5280坚戈。