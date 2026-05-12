哈通社5月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月12日，星期二

5月12日是阳历一年中的第132天 （闰年第133天） ，离全年的结束还有233天。

世界各国/地区节日

国际护士节 国际护士节是为纪念近代护理学和护理教育的创始人南丁格尔而订定的。弗罗伦斯·南丁格尔是英国的一位女护士。在1854年到1856年的克里米亚战争中，她率领38名护士赴前线参加伤病员护理工作，建立了医院管理员制度，提高护理质量，使伤病员死亡率得到迅速下降。 1860年她在伦敦创建了英国第一所护士学校，使护理事业逐步走向专业化、科学化，并且推动了西欧各国以及世界各地的护理工作和护士教育的发展。南丁格尔把其护理经验写成了专着，其中包括《护理工作记录》。1912年，为纪念南丁格尔对护理工作做出的贡献，国际护士理事会将南丁格尔的诞辰日5月12日定为国际护士节。

中国防灾减灾日 防灾减灾日是于2009年3月2日，经中华人民共和国国务院批准，由中国国家民政部、国家减灾委员会公布的一个纪念日。每年5月12日中国四川汶川大地震发生当日为防灾减灾日，目的是希望加强社会对灾区重建防灾工作的重视。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 哈萨克斯坦驻韩国大使馆举行开馆仪式。

2003年 奇姆肯特军用机场全新阿穆尔雷达装置投入使用，可以在半径230公里范围内跟踪飞行高度达12 000米的飞机。

2005年 白俄罗斯首都明斯克市为二战中牺牲的哈萨克斯坦战士们竖立纪念碑。

2007年 哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦三国元首在土库曼巴希市举行三方会谈并签署关于建造里海管道的联合声明。

2010年 印度外长访问哈萨克斯坦，双方讨论了两国在政治、经济和人文领域的合作问题。

2014年 哈萨克斯坦国家大学生足球联赛正式成立。

2015年 首届中亚核医学论坛在阿斯塔纳独立宫拉开帷幕。

2017年 立陶宛共和国在东哈州首府乌斯卡曼市开设领事馆。

2017年 哈萨克斯坦学生阿迪娜·哈米托娃获得享有盛誉的 "瑞典全球瑞典人奖"（2017 Swedish Global Swede Award）。欧盟事务和贸易部长安·林德亲自为她颁奖。

2021年 卡拉干达市纳扎尔巴耶夫精英学校学生安尼瓦尔·杜先别阔夫和法尔哈特·努尔兰诺夫在韩国第七届“青年科学家”国际科学竞赛中获得第一名。

2021年 法拉比图书馆工作人员在对美国国会图书馆进行学术访问期间，发现音乐作品集《突厥斯坦》。根据不同的档案来源，这张唱片可能录制于1906年或1919年。

2023年 托卡耶夫总统接受中国中央电视台采访他指出，中国在哈萨克斯坦的外交政策中扮演着重要角色。