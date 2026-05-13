5月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

38个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 467.86（+3.67坚戈），外汇交易总额为3.9832亿美元（+1.2910亿美元）。交易过程中，最低报价为1:465.50坚戈，最高报价为1:470.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 549.92（+4.00坚戈），外汇交易总额为598.7万欧元（+129.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:546.28坚戈，最高报价为1:550.71坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3887（+0.1026坚戈），外汇交易总额45.3424亿卢布（-1.1436亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3097坚戈，最高报价为1: 6.4400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.0124（+0.7051坚戈），外汇交易总额3492.1万元（+1625.9万元）。交易过程中，最低报价为1:68.5000坚戈，最高报价为1: 69.2800坚戈。