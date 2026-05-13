哈通社5月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月13日,星期三

5月13日是阳历一年中的第133天，离全年的结束还有232（闰年则还有233）天。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦共和国与芬兰共和国正式建立外交关系。

2002年 哈萨克斯坦成为核供应国集团（NSG）第40位成员国。核供应国集团为一跨国组织，成立于1974年，希望透过保护、监管、限制出口及转运等方式，管控可能与核武相关的原物料及技术，以遏止核武在全球散布。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统荣获韩国«无穷花大勋章»。 无穷花大勋章是韩国最高级别的荣誉勋章。

2011年 哈萨克斯坦国家科学医学中心进行国内首次人造泵植入心脏手术。

2011年 阿塞拜疆巴库国立大学开设阿拜•库南巴耶夫哈萨克语言和文化中心。

2013年 哈萨克斯坦面值为5000坚戈货币被国际银行票据协会（IBNS）评委«2012年最佳货币»。

2014年 印度尼西亚首都雅加达Taman Ismail Marzuki演出厅举行印度尼西亚«哈萨克斯坦年»开幕仪式。

2016年 在哈萨克斯坦柔道联合会主席凯恩斯•拉克谢夫的支持下，全国首个柔道学院正式在阿拉木图市开幕。

2017年 哈萨克斯坦主题车厢亮相在新华社新媒体中心在北京地铁开展的«一带一路»主题车厢和影像展。哈萨克斯坦主题车厢和影像展印有哈萨克传统绣花、哈萨克毡房、捕猎的雄鹰、«Nur Astana»清真寺和哈萨克名人画像。

2021年 哈萨克斯坦和法国签署至2030年的合作路线图。