5月14日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 474.04（+6.18坚戈），外汇交易总额为5.2211亿美元（+1.2378亿美元）。交易过程中，最低报价为1:465.50坚戈，最高报价为1:470.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 555.21（+5.29坚戈），外汇交易总额为888.5万欧元（+289.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:551.74坚戈，最高报价为1:557.53坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4690（+0.0803坚戈），外汇交易总额50.5049亿卢布（+5.1625亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3000坚戈，最高报价为1: 6.4929坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.9340（+0.9216坚戈），外汇交易总额2811.1万元（-680.9万元）。交易过程中，最低报价为1:69.2800坚戈，最高报价为1: 70.0800坚戈。