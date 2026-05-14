哈通社5月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月14日，星期四

5月14日是阳历一年中的第134天（闰年第135天），离全年的结束还有231天。

世界各国/地区节日

巴拉圭国庆日 每年的5月14日是巴拉圭的独立日，这也是该国最重要的国家节日。巴拉圭的独立过程在拉丁美洲相对独特且和平。1811年5月14日夜间至15日凌晨，以佩德罗·胡安·卡瓦列罗、富尔亨西奥·耶格罗斯和加斯帕尔·罗德里格斯·德·弗朗西亚为首的爱国志士们，在亚松森发动了一场几乎没有流血的政变。他们迫使当时的西班牙殖民总督贝尔纳多·德·贝拉斯科交出权力。5月14日正是这一历史性时刻的起点，标志着巴拉圭正式摆脱了西班牙长达三个世纪的殖民统治，开启了国家主权之路。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1869年 阿克托别市正式成立。

2002年 莫斯科举行阿斯塔纳文化日。

2009年 为纪念哈萨克斯坦伟大诗人江布尔·扎巴耶夫，乌克兰基辅市将库兹明斯卡亚街正式更名为江布尔路。

2010年 导演叶尔梅克·图尔森诺夫的电影《儿媳》获得摩纳哥慈善电影节最佳影片奖。

2011年 上海合作组织成员国外长理事会例行会议在阿拉木图市举行。

2012年 哈萨克斯坦和白俄罗斯两国总统在明斯克签署了联合声明。

2013年 在日内瓦举行的信息社会世界峰会上，哈萨克斯坦电子许可系统（Elicense.kz）从全球64国项目中脱颖而出，被评为“电子商务”类别最佳项目。

2014年 国家博物馆获赠新展品，包括托列毕的恰袢之复制品、17世纪哈萨克汗国旗帜元素，以及博泰文化出土文物。

2015年 瑞士高级制表品牌法兰克穆勒推出印有哈萨克斯坦国徽的限量版高端腕表。

2016年欧洲哈萨克人例会在德国科隆市举行，来自多个欧洲国家、土耳其和美国的约两千名哈萨克族代表出席会议。

2018年 哈萨克斯坦在日本冲绳举行的U-21亚洲青少年锦标赛中获得17枚奖牌（5枚金牌，5枚银牌和7枚铜牌），哈萨克斯坦在奖牌数量上排名第二（仅次于日本队）。

2018年 电影《小家伙》入围第71届戛纳电影节的主要竞选部分。

2019年 江布尔州山区一座山峰以著名作家谢尔汗·穆尔塔扎的名字命名。在此之前，这座山峰一直没有名字。

2023年 哈萨克斯坦国家队在塔什干世界拳击锦标赛上表现出色，共获得4枚金牌和1枚银牌，排名奖牌榜第二，取得了近十年来最佳成绩。

2024年 哈萨克斯坦与国际民航组织签署协议，成为首个加入该组织可持续航空燃料项目的独联体国家，开启航空环保减排新征程。