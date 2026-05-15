哈通社5月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月15日，星期四

5月15日是阳历一年中的第135天 （闰年第136天） ，离全年的结束还有230天。

世界各国/地区节日：

国际家庭日 1993年，联大通过第47/237号决议，决定将每年的5月15日设为国际家庭日。这一国际日为提高对有关家庭问题的意识和加深对影响家庭的社会、经济和人口发展过程的了解提供了一个机会。

国际气候日 上世纪80年代以来，人类逐渐认识并日益重视气候变化问题。为应对气候变化，1992年5月9日通过了《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）。公约规定，人类活动排放的大量温室气体导致地球温度上升，可能引发大量灾难性后果。为此，各国应根据«共同但有责任原则»和各自能力采取行动对付气候变化。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1989年 阿拉木图市为哈萨克著名科学家、教育家、历史学家乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念碑。

1992年 哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦五国签署了集体安全条约。1993年格鲁吉亚、阿塞拜疆和白俄罗斯加入此条约。

2010年 古米列夫国立欧亚大学举行俄罗斯著名历史学家、民族学家、思想家列夫•尼古拉耶维奇•古米列夫的纪念晚会。

2012年 德国什未林和维斯马等城市举行“哈萨克斯坦经济日”活动。

2013年 哈萨克斯坦共和国与加勒比海岛国多米尼克建立外交关系。

2016年 旨在展示哈萨克斯坦优秀摄影师作品的“哈萨克斯坦奇观”展在巴黎卢浮宫开幕。

2019年 “大草原：文化遗产和在世界历史中的作用”论坛在巴黎举行。

2020年 法律技术发展咨询委员会在阿斯塔纳国际金融中心成立。