哈通社5月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月16日，星期六

5月16日是阳历一年中的第136天 （闰年第137天） ，离全年的结束还有229天。

世界各国/地区节日：

马来西亚教师节 马来西亚教师节为5月16日，源自马来西亚教育部于1956年5月16日发布《拉萨报告书》成为马来西亚教育政策蓝图。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2007年 奇姆肯特市儿童和青少年中心开设国际友谊博物馆。

2007年 英国摇滚乐队The Beatles（披头士）的纪念碑在阿拉木图市阔克托别山设立。

2011年 阿斯塔纳市首任总统博物馆同日本驻哈萨克斯坦大使馆以及日本基金会共同举行题为«日本玩具»的特别展览。

2012年 旨在纪念哈萨克斯坦独立20周年而发行的面值10000坚戈纪念钞被国际银行票据协会（IBNS）评为«2011年最佳货币»。

2013年 «东哈萨克斯坦音乐遗产»选集在阿斯塔纳亮相。

2013年 哈萨克斯坦共和国同加勒比地区的国家圣基茨和尼维斯邦建立外交关系。

2014年 哈中铁路运输合作小组委员会第9次会议在北京举行。

2016年 第5届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国重庆举行。大会吸引来自北京、上海、武汉、西安、乌鲁木齐、南京、广州以及重庆等城市的近150多名大学生参加。

2017年 在中央国家电影照片和音频档案库中，发现了哈萨克斯坦传奇军事指挥官兼作家包尔詹·莫穆舍吾勒此前未公开的视频和音频记录。

2019年 哈萨克斯坦著名电影导演沙肯•阿伊马诺夫铜像在阿拉木图揭幕。

2019年 阿拉木图伊斯兰金融中心对外开放。该项目由阿尔法拉比哈萨克国立大学与阿斯塔纳国际金融中心和卡塔尔哈马德·本·哈利法大学合作实施。

2023年 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍莎诺夫在阿塞拜疆首都巴库出席盖达尔·阿利耶夫诞辰100周年纪念活动。

2024年 托卡耶夫总统在总统府会见到访的马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣，并指出马来西亚是哈萨克斯坦在东南亚的重要及可靠的合作伙伴之一。

2024年 政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫会见到访的中华人民共和国国务院副总理刘国中。