哈通社5月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月1日，星期五

5月1日是阳历一年中的第121天（闰年第122天），离全年的结束还有244天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦人民团结日 1996年，根据首任总统纳扎尔巴耶夫签署的总统令，每年的5月1日被定为哈萨克斯坦人民团结日。这一象征着友谊和团结的节日假期已成为哈萨克斯坦的主要节日之一。哈萨克斯坦一直视民族文化、语言和民族间的相互团结为国家的主要财富。这一天，全国各地都将举行以“宽容、和谐、友谊”为主题的游行和庆祝活动。此外，还将举办各类展现我国多民族绚烂文化的文艺活动及体育赛事等。

国际劳动节 国际劳动节又称“五一国际劳动节”、“国际示威游行日”（International Workers' Day或者May Day），是世界上80多个国家的全国性节日。定在每年的5月1日。它是全世界劳动人民共同拥有的节日。1866年，第一国际日内瓦会议提出八小时工作制的口号。1886年5月1日，以美国芝加哥为中心，在美国举行了约35万人参加的大规模罢工和示威游行，示威者要求改善劳动条件，实行八小时工作制。5月3日芝加哥政府出动警察镇压，并向人群开枪，打死了四个人，受伤者无数。1889年7月，由恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会。会议通过决议，规定1890年5月1日国际劳动者举行游行，并决定把5月1日这一天定为国际劳动节。

法国铃兰节 5月1日铃兰节这一天法国人会互赠铃兰，他们深信，铃兰会让爱神眷顾、会让人走运！ 在法国，铃兰被视为幸福、希望的象征。5月1日铃兰花节时，大城市里处处卖铃兰，人人送铃兰，人们认为这天得到的铃兰会给人带来幸福。这一天朋友们互赠这种如响铃状的白色小串花。响铃的白花象征着你朋友的到来，春天的到来，好运的到来，幸福将在这一年伴随着你。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1891年 阿克托别获得城市地位。阿克托别市于1869年成立。现为哈萨克斯坦阿克托别州首府。

1930年 突厥斯坦-西伯利亚铁路正式开通。

1992年 首任总统纳扎尔巴耶夫与土耳其总理苏莱曼·德米雷尔签署联合声明。

2017年 “中亚五国+日本”外长会议在阿什哈巴德举行。

2018年 日本政府向哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员努尔兰•杜拉特别克夫授予“旭日章”。

2019年 哈萨克斯坦国产传记电影《阿姆列》获得里士满国际电影音乐节最佳叙事长片和最佳男主角奖。

2023年 首架俄罗斯旅游包机飞抵阿克套国际机场。