哈通社5月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月20日，星期三

5月20日是阳历一年中的第140天（闰年第141天），离全年的结束还有225天。

世界各国/地区节日：

古巴独立日 古巴共和国，是拉丁美洲国家，位于加勒比海西北，首都哈瓦那。古巴民族主要由西班牙人的后裔土生白人即克里奥尔人、非洲人及其后裔和他们之间的混血种人组成，并构成古巴人口的基础。1902年5月20日，古巴共和国成立。

沙特阿拉伯独立日 沙特阿拉伯王国，通称沙特或沙特阿拉伯，是一个位于西亚阿拉伯半岛的阿拉伯国家。1927年5月20日签署的《吉达条约》使得沙特阿拉伯正式脱离英国的统治独立。

世界计量日 1875年5月20日，17个国家在法国巴黎签署了米制公约，这是一项在全球范围内采用国际单位制和保证测量结果一致的政府间协议。100多年来，国际米制公约组织对保证国际计量标准的统一、促进国际贸易和加速科技发展发挥了巨大作用。1999年，第二十一届国际计量大会把每年的5月20日确定为“世界计量日”。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 阿拉木图州塔勒哈尔市为阿拉什领袖图热阿尔•热斯库罗夫设立纪念碑。

2006年 纳扎尔巴耶夫被当选为独联体国家元首理事会主席。

2010年 哈萨克斯坦代表团出席在中国北京举行的全球女性峰会。

2014年 纳扎尔巴耶夫向中国新华网总裁田舒斌赠送《阿克奥尔达》一书。

2018年 哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃获得第71届戛纳国际电影节最佳女主角大奖。

2019年 哈萨克斯坦国家出口信用保险公司（KazakhExport）代表处在塔吉克斯坦开设。

2022年 阿拉木图地铁第一个地震监测站启用。