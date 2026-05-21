5月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 471.26（-0.73坚戈），外汇交易总额为3.5085亿美元（-4142.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:470.00坚戈，最高报价为1:472.57坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 548.16（+0.39坚戈），外汇交易总额为115.2万欧元（+105.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:545.22坚戈，最高报价为1:548.92坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6478（-0.0088坚戈），外汇交易总额52.6916亿卢布（-16.5319亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6000坚戈，最高报价为1: 6.6908坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.3062（-0.0383坚戈），外汇交易总额1372.6万元（+22.5万元）。交易过程中，最低报价为1:69.1125坚戈，最高报价为1: 69.3900坚戈。