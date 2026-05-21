哈通社5月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月21日，星期四

5月21日是阳历一年中的第141天 （闰年第142天） ，离全年的结束还有224天。

世界各国/ 地区节日：

世界文化多样性促进对话和发展日 每年5月21日是世界文化多样性促进对话和发展日，它是联合国教科文组织在2001年决议通过的，同时还通过了《世界文化多样性宣言》。世界文化多样性促进对话和发展日致力于加深人们对于文化多样性价值的理解，表达所有文化具有同等的尊严和权利。

哈萨克斯坦文化和艺术工作者日 每年5月21日为文化和艺术工作者日。该节日根据总统令，于2013年设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1999年 哈萨克斯坦著名诗人穆赫塔尔•沙罕诺夫荣获Ruhaniyat国际奖。

1999年 西哈州至俄罗斯黑海沿岸的里海管道铺设工作正式开始。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议。

2014年 第七届阿斯塔纳经济论坛在阿斯塔纳独立宫拉开帷幕。

2015年 俄罗斯作家关于纳扎尔巴耶夫的新书《曲折的道路》首发式在莫斯科举行。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫抵达利雅得出席“美国与伊斯兰世界”峰会。

2017年 雪豹竞技场开设哈萨克斯坦冰球历史厅。

2019年 阿拉木图电影节和阿拉木图电影委员会参加戛纳电影节框架下的坎城电影展场。

2022年 阔科舍套市举行一场纪念仪式，为二战医务工作者及抗击疫情期间因公殉职医务人员纪念馆揭幕。

2023年 哈萨克斯坦头号种子叶列娜·热巴金娜获WTA1000罗马站女子单打决赛冠军。