哈通社5月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月22日，星期五

5月22日是阳历一年中的第142天 （闰年第143天） ，离全年的结束还有223天。

世界各国/地区节日：

生物多样性国际日 生物多样性国际日是联合国环境署提议的旨在保护和可持续利用生物多样性的国际性主题纪念日，当前定于每年的5月22日。1988年11月，联合国环境署召开生物多样性特设专家工作组会议，专门探讨制定一项关于生物多样性的国际公约的必要性。此后的几年里，工作组制订了《生物多样性公约协议文本》，并于1992年6月5日在联合国环境与发展会议期间开放签字，于当年12月29日生效。1994年11月，签署这项文本的所有缔约国在巴哈马召开第一次会议，会议中建议把这项公约生效的日子，即12月29日，定为«国际生物多样性日»。2001年5月17日，为避免与十二月的众多节日冲突，根据第55届联合国大会第201号决议，国际生物多样性日改为每年5月22日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦正式加入联合国教科文组织。

2010 欧洲哈萨克人大会在维也纳举行哈萨克-奥地利社会展以及欧洲哈萨克人协会会议。

2012年 突厥人民年度游行在纽约中央大街举行。

2013年 首任总统纳扎尔巴耶夫设立“阿尔法拉比”国家奖，该奖项专门颁发给科学领域作出重要贡献的人们。

2014年 塞弗林哈萨克农业技术大学被评为独联体8国中创新领域最佳高等教育机构。

2017年 哈萨克斯坦选手首次在中国上海举行的射箭世界杯上赢得金牌。

2021年 哈萨克斯坦驻瑞士联邦大使阿勒别克·巴哈耶夫向万国邮政联盟总干事比萨尔·侯赛因递交国书。

2023年 托卡耶夫总统在阿斯塔纳会见对哈萨克斯坦进行国事访问的新加坡总统哈莉玛·雅各布。会谈期间，双方签署了两国服务贸易和投资协定。