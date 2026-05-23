哈通社5月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月23日，星期六

5月23日是阳历一年中的第143天 （闰年第144天） ，离全年的结束还有222天。

世界各国/地区节日：

世界海龟日 每年的5月23日是世界海龟日（World Turtle Day），目的是让人们更多的关注、了解和尊重龟类，唤起大家对于海洋保育的意识，以鼓励人们保护所有种类的陆龟和海龟。这是由美国龟类救援会（ATR - American Tortoise Rescue）在2000年发起的活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2000年 欧洲议会代表举行“哈萨克斯坦共和国-欧盟”项目框架下的议会间委员会首次会议。

2000年 哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦五国元首会谈在明斯克举行。

2005年 哈萨克著名教育家阿赫梅特·拜图尔森诺夫领导下于1913年开始在奥伦堡市发行的《哈萨克报》电子版正式上线。

2012年 哈萨克斯坦、白俄罗斯以及俄罗斯在伦敦举行的欧洲复兴开发银行股东会议上就关税同盟 和统一经济空间进行了介绍。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见土耳其总理雷杰普·埃尔多安并签署两国之间的“新协作”联合经济计划。

2013年 亚洲汽车制造厂首次将国产汽车出口至俄罗斯。

2013年 纳扎尔巴耶夫出席在独立宫举行的第六届阿斯塔纳经济论坛和世界反危机大会隆重开幕仪式。

2014年 哈萨克国际通讯社因在发展俄语和俄罗斯文化领域做出的贡献获俄罗斯联邦政府颁发的荣誉奖状。

2015年 阿斯塔纳和阿拉木图市被评为独联体国家最适合夏季旅游的城市行列。

2015年 哈萨克斯坦代表马赫苏特•库勒加诺夫在第68届世界卫生大会上当选世界卫生组织执行委员会委员。

2016年 哈萨克斯坦首个多媒体商业新闻频道Atameken Business正式开播。

2016年 乌斯卡曼市纳扎尔巴耶夫菁英学校学生沃勒扎斯·谢尔哈诺夫在美国休斯顿举行的国际奥林匹克竞赛中获得"荣誉奖"。

2017年 在国际拳击联合会（IBF）年会上，哈萨克斯坦中量级IBF/WBA/WBC/IBO冠军根纳迪·戈洛夫金被授予以著名拳击手杰西·乔·沃尔科特命名的体育杰出成就奖。

2018年 哈萨克斯坦首都举行首届可再生能源项目拍卖会。

2021年 14 岁的埃基巴斯图兹居民阿鲁拉特·穆哈迈特哈里在巴黎美甲竞赛中获胜。他做美甲是为了帮助治疗有特殊健康需求的弟弟。

2022年 哈萨克斯坦宣布开发并推出数字教材。

2023年 在对哈萨克斯坦进行国事访问期间，新加坡总统哈莉玛·雅各布前往纳扎尔巴耶夫大学，发表了主题为《狮城到伟大草原》的演讲。纳扎尔巴耶夫大学授予其荣誉博士称号。