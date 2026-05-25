哈通社5月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月25日，星期一

5月25日是阳历一年中的第145天（闰年第146天），离全年的结束还有220天。

世界各国/地区节日：

世界甲状腺日 每年5月25日为世界甲状腺日。2007年9月，甲状腺国际联盟为了提高全球居民的甲状腺健康意识，决定建立一个«世界甲状腺日»，选定5月25日为«世界甲状腺日»，而每年5月25日所在的周，被确定为«国际甲状腺知识宣传周»，又称甲状腺周、甲状腺知识周。

国际失踪儿童日 国际失踪儿童日是每年的5月25日，与美国全国失踪儿童日是同一天。1983年，时任美国总统罗纳德·里根为了纪念震惊全美的伊坦·帕兹失踪案，号召全社会关注儿童失踪问题而确定这一天为«全国失踪儿童日»。随后，加拿大、欧盟、澳大利亚等地纷纷效仿，也宣布这一天为«失踪儿童日»，于是这一天逐渐变成国际性的纪念日，世界各国在这一天举行纪念活动以提高公众对儿童失踪问题的重视和关注，以及加强对此类事件的防范行动。亦展开国际合作交流，共同解决儿童失踪的问题。

阿拉木图喷泉节 该节日由阿拉木图市政府通过决议而设立，自2005年开始庆祝。

非洲解放日 前称非洲自由日，是非洲人民庆祝脱离殖民主义奴役的日子，其日子与非洲日相同 （5月25日）。多个非洲国家都有庆祝。1958年4月15日，在加纳首都阿克拉举行的第一届独立非洲国家会议，这是第一次在非洲举行的泛非洲人会议。会议倡议订定非洲自由日，以“每年纪念民族解放运动的进展，并象征非洲人民脱离外国统治和剥削的决心”。1963年5月25日，非洲统一组织成立，当时非洲大部分地区都已得到独立。非洲自由日改称非洲解放日，并自此改于当日庆祝。

世界预防中风日 世界预防中风日是在2004年6月24日在加拿大温哥华举行的第五届“世界中风研讨会”，订立每年5月25日为世界预防中风日，加强人们认识中风及相关问题，预防中风。中风是脑血管出现问题，令脑细胞失去血液、氧气和养分供应，最终令脑细胞受损或死亡，继而影响到该部分脑细胞所控制的功能，例如活动及语言机能，妨碍病患者自我照顾能力。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与俄罗斯在莫斯科签署关于互助和友谊协议，并就哈俄两国边境划分达成共识。

1996年 纳扎尔巴耶夫对马来西亚进行正式访问。

2006年 纳扎尔巴耶夫签署关于在阿联酋开设哈萨克斯坦大使馆的决议。

2011年 第四届世界哈萨克人大会在阿斯塔纳召开，来自全世界35个国家的哈萨克同胞代表出席大会。

2013年 波克托夫卡拉干达国家大学开设中国语言和文化中心。

2014年 哈萨克斯坦JSC Holding KazExportAstyk公司在香港证交所上市。

2015年 土耳其第四大城市阿达纳市以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名的大道举行隆重开通仪式。

2016年 第九届阿斯塔纳经济论坛在首都阿斯塔纳举行。

2017年 历史学家在巴甫洛达尔州额尔齐斯河附件发现18世纪著名军事和政治家苏勒坦穆哈默德·巴哈杜尔的宫殿遗址。

2018年 为纪念1938-1953年间因政治迫害而在“阿勒吉尔”集中营服刑的犹太女性，位于阿克莫拉州切利诺格拉德县的“阿勒吉尔”纪念博物馆设立纪念牌。

2019年 哈萨克斯坦选手在东京举行的健力国际大赛中摘金，并打破世界纪录。

2021年 阿塞拜疆贸易之家在首都努尔苏丹正式开馆。

2023年 “测量作为全球信任基础”国际会议在阿斯塔纳举行。来自哈萨克斯坦测量领域的300多位专家学者，以及国际法制计量组织（OIML）、国际测量技术联合会（IMEKO）、波斯湾国家测量协会（GULFMET）、伊斯兰国家标准与计量研究所（SMIIC）、欧亚国家测量机构合作组织（COOMET）等15个国际测量组织的代表出席会议。