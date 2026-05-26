5月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 478.01（+5.37坚戈），外汇交易总额为4.6180亿美元（+1.3069亿美元）。交易过程中，最低报价为1:472.77坚戈，最高报价为1:481.97坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 555.71（+4.45坚戈），外汇交易总额为639.9万欧元（+497.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:551.11坚戈，最高报价为1:561.10坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6673（+0.0553坚戈），外汇交易总额23.2809亿卢布（-21.0277亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5300坚戈，最高报价为1: 6.7211坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.3746（+0.6343坚戈），外汇交易总额3880万元（+3149万元）。交易过程中，最低报价为1:69.6700坚戈，最高报价为1: 70.9860坚戈。