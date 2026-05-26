哈通社5月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月26日, 星期二

5月26日是阳历一年中的第146天 （闰年第147天） ，离全年的结束还有219天。

世界各国/地区节日：

世界向人体条件挑战日 是每年5月26日举行的国际性活动，旨在提高人们对体能重要性的认识，鼓励人们挑战极限。该活动由联合国人口基金会和人类生存与发展国际基金会于2005年共同发起，以纪念新西兰登山家埃德蒙·希拉里的生日，他于1953年与丹增·诺尔盖一起成功登顶珠穆朗玛峰。这一倡议目的就是使全人类的体能得到进一步重视，提高人类体能水平，提高对来自各方面挑战的应对能力，从而避免各种灾害的发生与发展。

澳大利亚国家道歉日 国家道歉日（英文：National Sorry Day）是自1998年起，每年5月26日在澳大利亚举行的纪念日，其并非官方假日。国家道歉日是为了纪念过去澳大利亚政府对澳大利亚原住民儿童的伤害。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1856年 哈萨克著名科学家、教育家、历史学家乔罕•瓦里汉诺夫的《阔可泰可汗的故事》文学作品首次在纸面上得到记载。

1993年 土耳其伊斯坦布尔、布尔萨以及巴勒克埃西尔等城市为纪念哈萨克诗人玛合詹•朱玛巴耶夫诞辰100周年举行诗歌周活动。

2000年 位于奇姆肯特市的南哈州国立大学为伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫竖立纪念碑。

2005年 土耳其总理雷杰普·埃尔多安对哈萨克斯坦举行正式访问框架下出席在土耳其驻哈萨克斯坦大使馆新楼奠基仪式。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察框架下访问霍尔果斯国际边境合作中心和“霍尔果斯-东大门”自由经济区。

2017年 国际突厥学院(TWESCO)院长达尔汗•克德尔艾里同蒙古国国家博物馆馆长苏赫巴托尔就在蒙古境内展开古突厥遗迹考古工作达成协议。

2018年 在第5届KADEX-2018国际武器和军事装备展框架下举行的“哈萨克斯坦空间日”国际论坛上，哈萨克斯坦，俄罗斯和白俄罗斯三国就联合开发地球遥感卫星相关合作达成协议。

2019年 哈萨克斯坦网球选手尤利娅•普婷塞娃赢得了在德国举行的WTA 2019赛季纽伦堡保险杯冠军。

2020年 哈萨克斯坦与蒙古国相互交换了引渡协定批准文书。

2021年 首届乌克兰哈萨克人大会在基辅召开。