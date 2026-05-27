哈通社5月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月27日，星期三

5月27日是阳历一年中的第147天 （闰年第148天） ，离全年的结束还有218天。

世界各国/地区节日：

全俄罗斯图书馆日 这一节日自1995年起每年举行。

吉尔吉斯图书馆日 吉尔吉斯共和国政府2008年6月17日确立这一纪念日，只在纪念1902年5月27日该国首家近代图书馆的设立。

尼日利亚儿童节 5月27日是尼日利亚儿童节。在这一天尼日利亚的中小学都会放假一天，全社会通过各种形式的活动来庆祝孩子们的节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 江布尔州巴勒万·硕拉赫乡为哈萨克著名诗人、作曲家巴勒万·硕拉赫树立纪念碑。

1999年 纳扎尔巴耶夫签署《关于批准哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间永久友谊协议》法案。

2010年 纳扎尔巴耶夫总体签署哈萨克斯坦共和国《文化法》修正案。

2011年 穆赫塔尔·阿乌艾佐夫著作《阿拜之路》有声版首发式在阿拉木图国立图书馆举行。

2012年 著名的《阿里郎》音乐剧在阿斯塔纳上演。

2013年 《阿斯塔纳2017世博会》杂志发行仪式在首都国立学术图书馆举行。

2016年 阔布兰德巴特尔雕像在库斯塔奈揭幕。

2018年 楚瓦什共和国国家图书馆开设哈萨克文学和文化中心。

2019年 阿斯塔纳车队车手达里奥•卡塔尔多夺得环意自行车赛第15赛段冠军。

2020年 哈萨克斯坦组建直属总统的国家恢复经济增长委员会。

2021年 为期一周的哈萨克电影中活动正在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。

2023年 外交部举行纪念联合国开展维和行动满75周年专题会议。会上，联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞对哈萨克斯坦积极参与联合国的工作给予了高度评价。