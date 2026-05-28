哈通社5月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月28日，星期四

5月28日是阳历一年中的第149天，离全年的结束还有217（闰年则还有218）。

世界各国/地区节日：

国际妇女健康行动日 每年5月28日为世界妇女健康行动日。1987年于哥斯大黎加举办的第五届世界妇女健康会议中，决议每年的5月28日为世界妇女健康行动日。为了使政府关注女性健康的处境，每到5月28日这天，全球的妇女团体及各种非政府组织都会以不同的形式和活动来唤起人们对女性健康的注重，并进一步要求政府以具体行动提升女性健康权益。

阿塞拜疆共和国日 1918年5月28日，阿塞拜疆国民会议在占贾宣告成立阿塞拜疆民主共和国，成为首个民主共和制的伊斯兰国家。哈萨克斯坦与阿塞拜疆于1992年8月27日正式建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1999年 哈萨克斯坦第一届金融家大会在阿拉木图举行。

2005年 卫国战争胜利60周年之际纪录片《拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫——国会大厦》首映式在阿拉木图市举行。

2011年 欧洲Tele2移动运营商正式在阿拉木图市运营。

2012年 哈萨克斯坦首家汉堡王快餐店在阿拉木图市开业。

2013年 哈萨克斯坦央行发行著名诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰120周年纪念硬币。

2014年 哈萨克斯坦同中国签署紧急情况防范工作领域合作协议。

2016年 哈萨克斯坦与加拿大企业家委员会首次会议在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦运动员迪斯拜·斯马伊（U87公斤体重级别）在越南胡志明市举办的亚洲跆拳道锦标赛中夺冠。

2019年 哈萨克斯坦国防部与联合国秘书处之间主题为“预测、防御、预防”的维和伙伴关系第五次座谈会在哈萨克斯坦举行。

2021年 由国际突厥学院出版的古突厥文古兰经首发仪式在突厥斯坦举行。

2023年 哈萨克斯坦队在阿拉木图举行的纪念萨赫达特·努尔马甘别托夫国际拳击锦标赛上收获10枚金牌。