6月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 492.75（+3.19坚戈），外汇交易总额为4.0000亿美元（+1.4298亿美元）。交易过程中，最低报价为1:489.51坚戈，最高报价为1:495.64坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 573.14（+3.56坚戈），外汇交易总额为501.4万欧元（+302.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:570.79坚戈，最高报价为1:576.69坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7882（-0.0591坚戈），外汇交易总额46.8612亿卢布（+3.3264亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7250坚戈，最高报价为1: 6.8773坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.6680（+0.2989坚戈），外汇交易总额4301.6万元（+2189.4万元）。交易过程中，最低报价为1:72.4833坚戈，最高报价为1: 73.2962坚戈。