哈通社5月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月29日，星期五

5月29日是阳历一年中的第150天，离全年的结束还有216（闰年则还有217）。

世界各国/地区节日：

联合国维持和平人员国际日 2002年12月11日，联合国大会57/129号决议通过每年5月29日为联合国维持和平人员国际日。其目的旨在每年向所有曾经为和继续为联合国维持和平行动服务的男女维和人员的高度专业精神、献身精神和勇气致敬，并缅怀为和平事业献出了生命的维和人员。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1996年 首任总统纳扎尔巴耶夫对新加坡进行正式访问并同新加坡总理吴作栋举行会谈。

2012年 哈萨克斯坦就“哈萨克毡房”和其配件制作文化列入《世界遗产名录》问题向联合国教科文组织提交申请。

2013年 哈萨克斯坦驻荷兰大使馆在阿姆斯特丹著名历史博物馆举行哈萨克电影节。

2014年 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国总统在首都阿斯塔纳签署协议正式成立欧亚经济联盟。

2015年 独联体国家政府首脑会议在阿克莫拉州布拉拜景区举行。

2016年 奥林匹克日活动在阿斯塔纳公园举行。

2017年 阿斯塔纳马球俱乐部和阿拉木图马球俱乐部队在2017年德国举办的慕尼黑金杯赛中获胜。

2017年 曼尼托巴大学弗兰克·阿尔博教授的《阿斯塔纳：建筑、神话、目的地》一书推介会在加拿大举行。

2018年 国立古米廖夫欧亚大学举办"从塞人时代到哈萨克汗国——考古文物展"。

2021年 哈萨克斯坦Balapan电视频道制作的动画片《Shynyrau》，荣获巴西巴伊亚国际动画节最佳配乐奖。

2023年 突厥世界共同字母表委员会首次会议在阿斯塔纳召开，其重要职责之一便是为各突厥国家向拉丁字母过渡提供综合建议。

2024年 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议通过了《关于批准突厥国家组织成员国之间国际多式联运协定的法案》。

2024年 哈萨克斯坦首次成功实施了成人交叉肾移植手术。