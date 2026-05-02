哈通社5月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月2日，星期五

5月2日是阳历一年中的第122天 （闰年第123天） ，离全年的结束还有243天。

世界各国/地区节日：

世界金枪鱼日 联合国大会于2016年12月通过决议，决定正式设立世界金枪鱼日。

波兰国旗日 波兰国旗由上白下红两条同宽的水平色条构成。波兰官方在1831年采用白色和红色为国家代表色。波兰国旗在1919年被正式采用。自2004年起，每年5月2日定为波兰的国旗日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

2006年 莫伊纳克水力发电厂建造工程正式开工。

2012年 乌斯卡曼市举行哈萨克斯坦首个友谊之家成立20周年庆典。

2012年 哈萨克斯坦央行发行面值500坚戈的“包尔萨克”纪念硬币。

2014年 突厥斯坦历史民族学中心揭幕，旨在展示当地工匠手工艺品和古代乐器。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫的著作《独立时代》介绍仪式在喀山举行。

2018年 哈萨克斯坦-英国投资项目发展问题会议在伦敦举行。

2018年 在阿尔巴尼亚都拉斯举行的世界学校国际象棋锦标赛上，哈萨克斯坦队共收获4金1银2铜。

2018年 哈萨克电影周在阿曼首都马斯喀特开幕。

2019年 联合国教科文组织决定2020年隆重纪念暾欲谷碑建成（720年）1300周年。

2023年 哈萨克斯坦动画短片《摇篮曲》在西班牙马德里电影节上荣获“最佳动画短片”奖项。

2024年 哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆代表团访问乌克兰中央国家历史档案馆，并在那里出席了卡缅涅茨-波多利斯基亚美尼亚沃伊托夫斯基法庭档案数字化版交接仪式。这些档案以亚美尼亚-钦察双语书写。