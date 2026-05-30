哈通社5月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月30日，星期六

5月30日是阳历一年中的第150天，离全年的结束还有215（闰年则还有216）。

世界各国/地区节日：

克罗地亚国庆日 克罗地亚（克罗地亚文：Hrvatska），全名克罗地亚共和国，是位于欧洲东南部的共和国，处于地中海及巴尔干半岛潘诺尼亚平原的交界处。克罗地亚在1991年从南斯拉夫社会主义联邦共和国宣布独立，首都为萨格勒布。

斐济国父纪念日 国父纪念日是庆祝斐济首位政治家Sir Laka Sukuna的日子。Sir Laka Sukuna(1888-1958)被誉为«斐济国父»。不过，这个节日和斐济青年节在2010年后就不再是国家法定假日了。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1953年 著名歌剧《Dudar-ay》首次在哈萨克斯坦歌剧芭蕾舞剧院上演。

2003年 纳扎尔巴耶夫出席在俄罗斯圣彼得堡市举行的哈萨克著名诗人江布尔•贾巴耶夫纪念碑揭幕仪式。

2009年 阿拉木图市共和国广场举行旨在纪念马奶6000年历史的首届Kymyz文化节。

2013年 “kazakhstan barysy”哈萨克式摔跤发展基金网站正式上线。

2014年 哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及亚美尼亚等国家经济类高等教育机构成立欧亚经济类大学协会。

2014年 第三届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国北京举行。

2014年 阿斯塔纳市为苏联英雄、哈萨克斯坦首任国防部长、陆军将领萨哈达特•努尔玛罕别托夫竖立纪念雕塑。

2015年 土耳其梅尔辛市开设哈萨克斯坦荣誉领事馆。

2017年 哈萨克斯坦举重联合会主席加纳特•图斯普别科夫当选国际举重联合会副主席。

2022年 哈萨克斯坦国际象棋大师、阿拉木图国际象棋联合会主席詹萨娅·阿布德玛利克率领OSG Baden-Baden队在德国女子国际象棋联赛中夺冠。