哈通社5月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月31日,星期日

5月31日是阳历一年中的第151天，离全年的结束还有214（闰年则还有215）天。

世界各国/地区节日：

政治迫害和大饥荒受害者纪念日 在被称为«大恐怖、大清洗»的苏联肃反运动时期，哈萨克斯坦共有10.3万人遭受政治迫害，其中2.5万人被枪决，其中很多人为科研、文化、政治领域的知识分子和功勋人员。期间，不仅是政治迫害受害者，及其家人也被打上了«人民敌人»的标签。1997年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。这一天对哈萨克斯坦来说具有特殊意义。

世界无烟日 世界无烟日于1987年由世界卫生组织创立，为每年的5月31日。 第一个世界无烟日是1988年4月7日。世界无烟日的意义是宣扬不吸烟的理念。而每年皆会有一个中心主题，表示一个在该年在关于烟草和不吸烟方面特别值得关注的话题。世界各地都会为响应而在当日举办不同类型的宣传活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1925年 哈萨克斯坦首届工会代表大会在克孜勒奥尔达市举行。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统出席政治迫害和大饥荒受害者纪念碑揭幕仪式。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统出席«阿勒吉尔（ALZHIR）»博物馆开幕仪式。

2010年 欧洲安全与合作组织总部举行哈萨克斯坦学生们题为«儿童眼里的无暴力世界»绘画作品展。

2010年 位于首都的哈萨克斯坦国家学术图书馆举行《阿拉什奥尔达》纪录片放映仪式。

2011年 土耳其伊斯坦布尔市举行关于哈萨克斯坦的照片展。

2012年 阿斯塔纳市举行«1932-1933年间大饥荒纪念雕塑»隆重揭幕仪式。

2016年 塞梅市阿拜国家遗产保护博物馆举行«阿拜的母亲»林荫道开幕仪式。

2017年 根据发布纳米科学、技术和创新形势的StatNano的最新数据，哈萨克斯坦在全球101个国家中位列第66位。