哈通社5月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结5月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月3日，星期日

5月3日是阳历一年中的第123天 （闰年第124天） ，离全年的结束还有242天。

世界各国/地区节日：

世界新闻自由日 世界新闻自由日是由联合国创建，旨在提高新闻自由的意识，并提醒政府尊重和提升言论自由的权利，该权利铭记在世界人权宣言第19条中。1993年，联合国大会宣布将每年的5月3日定为世界新闻自由日，也为了纪念温得和克宣言，该宣言是由非洲报刊记者于1991年统一列出的新闻自由准则。联合国教科文组织在世界新闻自由日颁发联合国教科文组织吉耶尔莫·卡诺新闻自由奖。

太阳日 每年5月3日是太阳日 (Sun Day)，它是由联合国环境规划署确立的。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 首届“突厥民族音乐”国际研讨会在阿拉木图市举行。

2001年 阿拉木图市一街道以哈萨克斯坦跆拳道联盟创始人、6次世界冠军得主穆斯塔法•奥兹图尔克的名字命名。

2002年 纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京签署哈俄关于划分里海北部协议的议定书。

2011年 纳扎尔巴耶夫出席题为“新十年：风险与前景”的第4届阿斯塔纳经济论坛。

2016年 著名作家伊利亚斯•叶森别尔林的«游牧民族» 三部曲的《不败之剑》和《詹塔拉斯》捷克语版正式亮相。

2017年 一群粉丝通过美国Name A Star Live项目，买下一颗位于仙女座恒星的命名权，将其命名为"Dimash Kudaibergen"，并将其标注在星图上。

2018年 国际拳击联合会（IBF）在哈萨克斯坦举行的一场新闻发布会上，为戈洛夫金颁发了因三次成功卫冕IBF冠军头衔而获得的冠军戒指。

2019年 在北马其顿斯科普里举行的欧洲自由经济区峰会期间，巴甫洛达尔经济特区成为世界自由区组织中亚官方代表。

2019年 来自第一体育学校的少年选手阿茹詹·阿卜迪哈诺娃在土耳其安塔利亚举行的九宫棋（托格孜库玛拉克）世界锦标赛中获得铜牌，并晋升为国际运动健将。

2022年 哈萨克斯坦央行发行"杰出事件和人物"系列收藏硬币“塞梅核试验场关闭30周年”。

2022年 阿拉木图州卡普恰盖市正式更名为库纳耶夫市。

2023年 哈萨克斯坦首个海外儿童发展中心巴尔德尔甘成立五周年庆祝活动在北京举行。

2023年 托卡耶夫总统在阿斯塔纳会见对哈萨克斯坦进行访问的国际足球联合会主席詹尼·因凡蒂诺，后者向国家元首赠送了一件印有总统姓名的10号球衣。