哈通社5月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月4日，星期日星期一

5月4日是阳历一年中的第124天 （闰年第125天） ，离全年的结束还有241天。

世界各国/地区节日：

国际消防员日 每年5月4日为国际消防员日，为了纪念1999年在澳大利亚发生的森林火灾中遇难的五名消防人员而设立。

反欺凌日 反欺凌日又称粉红衬衫日，自发起以来得到了全球25个国家的认可，并于2012年开始庆祝。每年儿童和青少年自杀最常见原因之一是来自同龄人欺凌造成。

中国五四青年节 五四青年节为中华人民共和国的节日，是为纪念1919年5月4日爆发的五四运动而设立的。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1939年 哈萨克斯坦作曲家联盟成立。

1993年 哈萨克斯坦政府出台规定，规范了哈语地名俄语转写，恢复了一批历史地理名称。

2001年 南哈州萨热阿哈什县为托列毕设立纪念碑。

2009年 阿尔法拉比哈萨克国立大学举行新大学博物馆奠基仪式。

2012年 爱沙尼亚驻阿斯塔纳大使馆揭牌。大使馆的设立旨在深化双边经贸与政治合作，并同时服务于塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦及土库曼斯坦。

2013年 在首都国家心血管外科中心旁，医生们为庆祝第50例心脏移植手术成功，亲手栽下了一片独特的“生命绿洲”。

2014年 关于哈萨克斯坦首任国防部长、陆军将领萨哈达特·努尔玛罕别托夫的纪录片在阿拉木图市举行首映。

2015年 阿拉木图市为卫国战争功勋英雄拉赫姆詹·阔什喀尔巴耶夫竖立纪念牌。

2017年 德国政府为二战期间遭纳粹关押的9名哈萨克斯坦老兵支付2500欧元赔偿金。

2019年 主题为“生与死之间的世界”的国际展览在卡拉甘达历史文化博物馆举行。瑞典斯德哥尔摩陆军博物馆巡展走进哈萨克斯坦，展示了独特的军事艺术珍品。

2022年 哈萨克斯坦正式设立阿拜州、杰特苏州及乌勒套州三州，并将阿拉木图州首府迁至库纳耶夫市，标志着区域协调发展进入新阶段。

2024年 哈萨克斯坦人工智能与创新发展委员会成立，标志着哈萨克斯坦正式开始通过国家层面统筹人工智能政策，引领科技产业的规范化与跨越式增长。