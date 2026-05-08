5月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 461.58（-1.76坚戈），外汇交易总额为3.3769亿美元（-5346.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:460.41坚戈，最高报价为1:463.85坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 543.58（-1.44坚戈），外汇交易总额为3.2万欧元（-272.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:540.84坚戈，最高报价为1:544.63坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2079（+0.0205坚戈），外汇交易总额45.1484亿卢布（-18.3105亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1400坚戈，最高报价为1: 6.2370坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:67.8754（-0.1748坚戈），外汇交易总额5350万元（+3711.9万元）。交易过程中，最低报价为1:67.7470坚戈，最高报价为1: 68.1400坚戈。