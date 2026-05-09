哈通社5月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月9日，星期六

5月9日是阳历一年中的第129天 （闰年第237天） ，离全年的结束还有236。

世界各国/地区节日：

胜利日 每年5月9日是卫国战争胜利日。1945年5月8日纳粹德国对苏联正式签订投降书，宣布在第二次世界大战无条件投降（苏联称为伟大的卫国战争）纪念日。 投降书生效时欧洲中部时间为5月8日，而莫斯科时间为5月9日，因此美国及西欧国家定于每年的5月8日，俄罗斯等东欧国家定于每年的5月9日。 每年在这天，欧洲各地，尤其是在二次大战中胜利和曾经受纳粹德国占领和袭击的国家，都会以不同方式纪念第二次世界大战欧洲战场的结束。据悉，约有超过60万名哈萨克斯坦士兵牺牲在战场上。

纪念与和解日 “纪念与和解日”是联大在2004年11月22日，根据俄罗斯、独联体一些国家以及其他会员国的倡议而作出决定的：每年5月8日和9日，联合国都要举行二战结束纪念活动，目的是推动和平，反对战争，促使用和平手段解决一切争端。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1840年 一颗名为“卡拉科尔”的陨石坠落在阿亚古兹草原，其残骸随后被送往塞米巴拉金斯克（现今塞梅），并最终移交给圣彼得堡研究。

1992年 彼得罗巴甫尔市一街道正式以哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫的名字命名。

1999年 位于首都阿斯塔纳的哈萨克斯坦共和国国防部现代化办公楼正式落成剪彩。

2001年 阿斯塔纳标志性建筑“祖国保卫者纪念碑”正式揭幕。37.5米高的百穗尖塔象征着哈萨克全民族的团结，底座的永恒之火诉说着对历代英雄人物的崇敬。

2009年 哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、塔吉克斯坦等国家青年组织出席上海合作组织青年理事会会议。

2010年 西欧首座哈萨克战士纪念碑落成。在奥地利毛特豪森集中营旧址，哈萨克斯坦竖立起西欧第一座国家纪念牌，铭记在那片土地上英勇牺牲的哈萨克儿女。

2012年 哈萨克斯坦与中国香港特别行政区签署互免签证协议，规定双方公民可免签停留14天，有力促进了双边的经贸与旅游往来。

2017年 纪实文学《包尔詹·莫穆舍吾勒：一本书的故事》在阿拉木图出版，首次系统整理了这位名将的战地日记，揭秘了世界名著《沃洛科拉姆斯克公路》背后的真实史料。

2017 年 哈萨克斯坦选手叶尔詹·马克西姆赢得意大利圣雷莫青年赛冠军。

2018年 哈萨克斯坦启动“不曾遗忘的英雄”行动，致力于寻找因各种原因未获奖励的二战老兵亲属。

2019年 哈萨克斯坦的鲁法特·哈比布林和达斯坦·穆卡什别科夫在摩洛哥举行的国际残疾运动员田径锦标赛上获得两枚金牌，一枚银牌和一枚铜牌。

2020年 在阿特劳胜利公园，14位获得“苏联英雄”和“人民英雄”称号的本地战士铜像正式揭幕，矗立在花岗岩基座上接受后辈瞻仰。

2021年 纪念哈萨克斯坦传奇飞行员塔勒哈特·比格勒迪诺夫的纪念碑在首都落成。

2024年 根据国家库鲁尔泰会议建议，塔勒德库尔干空军基地正式被命名为“双料苏联英雄谢尔盖·卢甘斯基基地”，向这位战功赫赫的哈萨克功勋飞行员致敬。