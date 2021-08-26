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    13:17, 26 八月份 2021 | GMT +6

    6月至今哈萨克斯坦民众共兑换1.63亿坚戈旧币

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    哈通社/努尔苏丹/8月26日—哈萨克斯坦中央银行发布消息提醒民众，央行于2021年6月12日起开始对自2006年及之后发行的纸币实行无限期换新。

    自2021年6月12日至今，哈萨克斯坦民众共兑换总额达1.63亿坚戈的66403张旧版纸币。

    按地区计算，大部分的旧币换新业务申请来自阿拉木图市（16.6%）、努尔苏丹市（9.7%）和卡拉干达州（8.8%）。

    此外，兑换次数最多的是面额为500坚戈的纸币（47.1%）。

    央行此前发布决议，退出流通（2006年及之后发行）的面额为500、1000、2000、5000、10 000坚戈面额的旧币，央行及其分支机构将无期限地为民众办理旧币换新业务，即兑换为同等面额的新版纸币。

    值得一提的是，新版纸币发行后，旧版纸币将继续流通12个月。也就是说，新币和旧币都将被视为法定交易支付工具。

    根据此前的政策，旧币退出流通后，民众能够在3年之内前往央行及其分支机构、二级银行以及哈萨克斯坦邮政公司（Kazpost JSC）办事处将旧币兑换为新币。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会 央行 黄金储备
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