我国化工业6年间吸引外资1.9亿美元

哈通社阿斯塔纳9月29日电 6年间，哈萨克斯坦化工行业共吸引外来投资1.9亿美元。

KAZNEX INVEST 投资和出口国有公司执行总裁博雷斯比•詹格拉佐夫29日在于阿斯塔纳市国家新闻发布中心召开的新闻发布会上如是说。



"如今，化工业已经成为了我国工业体系中重要的一个部分。2015年全年，化工行业总产值达2440以坚戈，相比2010年的1040亿坚戈，几乎翻了一倍有余。总的来说，在加工制造业领域，化工业的比重由2010年的2.7%增加到了2015年的4.2%，而在整个工业领域的比重也由0.9%上升至1.7%。" 詹格拉佐夫说。



据其介绍，今年化工业吸引的外来投资总额呈现稳定增长趋势。



"近6年来，化工业领域吸引的外来投资达到了1.916亿美元。2015年，受经济危机影响，全球范围内都出现了投资回潮，但从2016年第一季度的数据来看，我国各领域，尤其是化工业吸引的外来投资重新恢复了稳定增长的趋势。"他说。



詹格拉佐夫称，哈萨克斯坦为改善投资环境而开展的各项措施取得了良好的效果。（编译：木合塔尔·木拉提）