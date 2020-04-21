6年内在光明大道框架下将落实112个基础设施建设项目

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫21日在政府例行工作会议上表示，在 «光明大道»经济计划2020~2025年方案的框架下，哈萨克斯坦将落实总投资5.5万亿坚戈的112个基础设施建设项目。

据其介绍，在6年的时间里，政府将根据规划方案完成总里程1万公里的道路修建和翻新工程，并对1.1万公里的共和国级道路实施复杂大修和中等级别的修缮工作。

在这一框架下，对公路项目的融资金额将达到3.5万坚戈，并确保共和国级主要公路的路况标准100%达到优良水平。

此外，还将确保完成60%的一级和二级公路的道路修缮项目，并保障所有道路周边建立公路服务区。

根据部长提供的数据，目前我国公路总里程为9.5万公里，其中共和国级道路2.47万公里。

共和国级道路的88%，即2.17万公里道路目前状态良好。

地方道路里程7.09万公里，71%（5万公里）状态良好。

乡村及居民点之间的普通道路总长7.2万公里。

部长在会上表示，2020年计划拨款6.8亿坚戈，对具有重要价值9500公里公路进行修缮。其中4.21亿用于共和国级道路，2.59亿用于地方道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】