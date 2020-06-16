从莫斯科飞往阿拉木图的特别航班计划于6月19日起飞

哈通社/莫斯科/6月16日--据哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆官网消息，有关哈萨克斯坦公民申请回国的手续发生了变化。

自6月15日起，暂停接受在俄罗斯境内的哈萨克斯坦公民回国申请。与此同时，将继续优先处理先前已接受的申请。

最早的航班是2020年6月19日«莫斯科-阿拉木图»航线。

Skat Airlines网站已 开放售票 。

有关特殊航班的信息将发布在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆官网和使馆社交网络帐户上。

除哈萨克斯坦公民外，存在以下条件的其他国家的公民也可以进入哈国：

-哈萨克斯坦居留证持有人;

-哈萨克斯坦公民的家庭成员（配偶、父母和子女，在确认过亲属关系的前提下);

-在有证明文件的情况下，参加家庭成员和近亲（父母、子女、养父母、养子/女、兄弟姐妹）葬礼的人员，以及陪同死者家属和近亲将尸体（骨灰）运送到埋葬地点的人员;

-照顾重病的家庭成员和近亲的人员，必须有医疗机构开具的证明有严重疾病的文件；

-在哈萨克斯坦境内从事劳务活动的人员，需要有证明文件和邀请组织签发的允许进入该国的许可证。

同时，俄罗斯公民只能凭护照进入哈萨克斯坦。

有关哈萨克斯坦入境规则的更多信息，请参见 此处链接 。

【编译：阿拉依】