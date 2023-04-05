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    10:30, 05 四月 2023 | GMT +6

    哈国学校今年将首次于6月1日举行«最后铃声»仪式

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    哈通社/阿斯塔纳/4月5日 – 哈萨克斯坦教育部部长哈尼·贝森巴耶夫4日宣布，2022-2023学年教学课程将于5月31日全部结束。

    教育部长表示，由于本学年学期时长较往年有所延长，因此今年将首次在6月1日，而不是往年的5月25日举行«最后的铃声»仪式。

    据了解，哈萨克斯坦2022~2023学年起始时间为2022年9月1日，学年教学时长为36周，于2023年5月31日结束。

    2023年6月1日~8月31日为夏季假期。

    本学年期间，全国共有7 637所学校开展教学活动，在校生总人数为360万人。

    在本学年中，哈国中小学生共拥有4个间断的假日安排。

    分别是：秋季假期——7天（2022年10月31日~11月6日）；

    冬季假期——9天（2022年12月31日~2023年1月8日）；

    春季假期——9天（2023年3月18~26日）；

    1年级附加假期——7天（2023年2月6~12日）。

    算上国家节假日和周末，哈萨克斯坦中小学生全年365天中，在校时间将为173天。

    值得一提的是，2022-2023 学年1年级的总时长为35周，2~11年级（12年级）为36周，较往年延长了2周时间。

    教育部表示，通过增加额外的两个星期，可以加大学年整体跨度，减少一天中的课程密度，有助于学生的学习。

    2023-2024学年将于2023年9月1日开始。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    教育部 文化 哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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