今年6月份我国房屋交易量环比增长近20% 房价上涨苗头初现

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据国家经济部统计委员会近日公布的数据显示，2015年6月份，全国共进行房屋买卖交易14773笔，较5月份增长19.7%，较2014年同期增长15.4%。而今年上半年的房屋买卖交易量较去年同期增长9%。

数据显示，经2014年哈萨克斯坦房市落入低潮、房屋交易量同比下滑13.7%之后，今年上半年房市出现回升之势。其中，阿斯塔纳房屋交易量在全国增长速度最快。今年6月份，阿斯塔纳市房屋买卖交易1523笔，环比增长15.8%，同比增长119.5%，上半年的房屋交易量同比增长达75%。从统计中不难发现，阿斯塔纳房市正在变得火热。而南都——阿拉木图市的房市回升速度明显不如阿斯塔纳。阿拉木图市6月份房屋交易1444笔，虽然环比增长37.9%，但同比下降5.6%，上半年的房屋交易量同比仅增长5%。 除了以上直辖市之外，阿克莫拉州和曼格斯套州的房市也出现明显升温，两州上半年房屋交易量分别同比增长29.8%和47.5%。 虽然全国房屋交易量出现增长，但房屋价格未出现明显的上涨。（下图中需注意的是，央行在去年2月份对坚戈施行了贬值政策，这使当月通货膨胀率达到1.7%，也促使了用坚戈计算的房价短时间内较大幅度上涨。） 统计显示，2015年6月份，新房平均价每平方为222406坚戈，环比下降0.2%，同比上涨0.5%，新房上半年的平均价格同比上涨3%。从上图中可以发现，持续两个月的下跌趋势已经停止，虽然新房价格在6月份环比小幅下降，但可以看出房价已经开始出现上涨的苗头。 二手房平均价今年6月份为每平方173013坚戈，环比下降0.1%，同比上涨1.9%，上半年平均价同比上涨5.2%。 除新房和二手房之外，2014年6月份，毛胚房平均价为每平方100675坚戈，与上月扯平，同比上涨1.9%，上半年平均价同比上涨5.2%；房屋出租平均价为每平方1269坚戈，环比上涨0.5%，同比上涨6%，上半年平均价同比上涨7%。 有关人士表示，去年年初至今，房屋市场一直保持较低的交易量和房价增长速度。去年底至今年年初，卢布和原油的跳水、经济增速的放缓，让市场出现了恐慌心理，人们怀疑坚戈是否也会急剧贬值，这也使房市出现一定波动。在政府及时采取应对措施后，坚戈度过危机期，市场也开始重振信心，银行坏账开始减少，房市也出现了一定的活力，房屋交易量有所提升。但不确定因素太多，房地产价格上涨动力不大。而随着2017年世博会的临近，阿斯塔纳房市可能会出现与国内其他地区截然不同的景象。（提示：1人民币≈30坚戈）（编译：吴然）