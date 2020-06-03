哈国高考将于6月20日开始 考场首次引入人脸识别技术

哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 哈萨克斯坦全国各地将于2020年6月20日~7月5日举行国家统一考试（Ұлттық бірыңғай тестілеу, ҰБТ, 又称全国统一高考）。

哈教育和科学部强调，鉴于新冠疫情影响，今年的国家统一考试（高考）考点需严格执行强化的检疫防疫措施，所有人员必须遵守相关规范。

与往年相同，全国统一考试共分5个科目（3门必修课和2门自选科目），考生需在纸面上完成答卷。

卷面满分为140分，总计120道题。

今年高考与往年不同之处：

考场将采用人脸识别技术(Face ID)核实考生身份；

考生须提供电子证书和教育补助金电子证书；

高考将认可SAT, ACТ和IB等国际标准的分数；

达到限定成绩的考生将获准重新参加国家统一考试；

大学师范类专业最低要求线为70分；

考试过程中的所有监控资料将在考试后进行系统性的筛查，一旦发现考试过程中有考生使用违禁用品及存在作弊行为，将取消所有成绩及奖学金；

考场将为学生提供计算器；

考试时长4个小时。

值得一提的是，哈萨克斯坦的国家统一考试一年举行四次，分别于一月、三月、六月和八月举行。其中，参加一月、三月、八月份高考的考生将自费就读高等教育，希望以公费形式完成本科学业的学生则需要参加六月份的高考。

值得一提的是，今年将有12.3万人参加六月份的国家统一考试（高考）。

【编译：木合塔尔·木拉提】