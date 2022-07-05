美国芝加哥北郊独立日巡游遇枪击 致6亡20余伤

哈通社/努尔苏丹/7月5日--据中新网报道，美国芝加哥北郊的高地公园4日发生一起枪击事件，造成至少6人身亡，另有20余人受伤。由于事件发生在当地纪念美国独立日的游行现场，官方紧急取消了相关活动，并要求附近民众紧急避难。

据警方通报，枪击发生在4日上午10时14分，当地正在举行纪念美国独立日的游行。现场警察听到枪响后立即反应，多部门出动人员增援。截至下午2时许，该事件已造成6人不幸丧生、20余人受伤。

警方称，枪手应该是一名年龄在18岁到20岁之间的白人男子，目前他仍然在逃。出于安全考虑，当天的游行活动已被取消，附近民众应当紧急避难，其他人则需要尽量避免前往枪击事件发生区域。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，共有30余人在这起事件中受伤并被送往医院。有警察表示，枪手身穿白蓝色短袖T恤，曾在一处屋顶遭到攻击，并遗落了一把步枪。警方怀疑，枪手就是从屋顶处随机射出子弹。

《芝加哥太阳报》说，高地公园警方正在全力搜寻枪手下落，美国联邦调查局也已介入调查。他们呼吁民众积极提供线索，包括案发现场拍摄的照片和视频、附近监控录像等。警方表示，枪手有可能还在高地公园，也有可能已逃到更远的地方。

高地公园位于芝加哥市区以北约40公里处，是芝加哥的卫星城之一。根据2020年美国人口普查数据，高地公园有常住居民近3万人。