联合国：6月超2400人在伊拉克暴力袭击中死亡

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据环球网援引美联社报道，联合国伊拉克事务特别代表1日宣布，今年6月份伊拉克境内因暴力袭击造成的死亡总数超过2400人，为今年迄今单月死亡人数最高的一个月。

联合国伊拉克事务特别代表姆拉德诺夫(Nickolay Mladenov)当天在举行的例行记者会上说，联合国驻伊拉克特派团发布的最新统计报告称，在过去的一个月中，伊拉克境内暴力活动共导致1531名平民和886名安全部队人员死亡;另有2287人受伤，其中包括1763名伊拉克平民。这一数字并不包括逊尼派武装分子控制下的安巴尔省的伤亡人数。 姆拉德诺夫表示，伊拉克暴力袭击导致的伤亡人数居高不下，令人担心。今年以来，伊拉克先后经历两次惨痛伤亡。今年5月，伊拉克境内死亡人数与受伤人数分别为799人和603人，而今年6月的伤亡人数则超过了去年的最高值。去年6月，伊拉克境内死亡人数为1057人，受伤人数为2326人。

面对这一艰难挑战，姆拉德诺夫称各方果断采取行动、确保伊拉克平民安全已迫在眉睫，并呼吁伊拉克政治对手应停止对抗，共同合作解决暴力问题，停止无谓的流血事件并防止类似的情况重复发生。