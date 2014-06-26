6月26日—国际禁毒日

哈通社6月26日电，６月２６日是国际禁毒日。联合国将今年国际禁毒日的主题确定为"希望的信息：药物使用障碍是可以预防和治疗的"。

１９８７年６月，联合国在奥地利维也纳召开关于麻醉品滥用和非法贩运问题的部长级会议。会议提出"爱生命、不吸毒"的口号，并建议将每年的６月２６日定为"国际禁毒日"，以引起世界各国对毒品问题的重视，共同抵御毒品的危害。同年１２月，第４２届联合国大会通过决议，正式将每年６月２６日确定为"国际禁毒日"。

吸毒和贩毒不仅威胁健康，还威胁着全球稳定和世界各地的社会经济发展。有资料显示，毒品每年造成约２０万人死亡，其中多数是年轻的使用者。

目前，可卡因、海洛因和大麻的全球市场缩小或基本稳定，但处方类阿片药物、新合成毒品的产量和滥用量却都在上升。一类被称作新的精神活性物质的毒品近年来也逐渐成为全球范围内突出的毒品问题。自２００９年年底到２０１２年中期，新的精神活性物质的种类呈快速上升趋势，从１６６种增加到２５１种，超过受到国际管制的种类总数。

联合国秘书长潘基文在今年国际禁毒日的致辞中，敦促国际社会加大打击非法药物的行动力度，并将打击非法药物行动作为建设安全和可持续未来行动不可或缺的一个环节。