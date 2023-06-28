6月28日——哈萨克斯坦大众媒体工作者日

哈通社/阿斯塔纳/6月28日--今天是哈萨克斯坦大众媒体工作者的职业节日。

哈萨克斯坦新闻工作者职业节日起初为每年的5月10日，旨在纪念1870年首个哈萨克语刊物《突厥斯坦维拉亚特报》首期发行。

1997年，该日被改为哈萨克斯坦首个媒体领域法案《关于刊物和其他大众媒体的法案》的诞生日- 6月28日。

2011年10月，关于专业节假日的法律修正案获得总统批准签署。根据修正案内容，每年的6月28日被定为新闻和信息工作者日。

除了新闻和信息工作者日外，每年在这一领域还将举行各类比赛并表彰新闻工作人员的工作，因此“第四权力”也在社会中贡献着一份力量。

2019年6月26日，哈萨克斯坦政府根据《关于哈萨克斯坦共和国节假日》法案第4条，批准了《关于对2017年10月31日签署的<哈萨克斯坦共和国节假日列表>第689号政府决议进行补充和修改》的政府决议。

根据决议，5月17日被定为哈萨克斯坦信息和通讯工作者日，6月28日被定为大众媒体工作者日。

自此，这一天成为哈萨克斯坦表彰和纪念大众媒体工作者杰出贡献的日子。