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    09:00, 28 六月 2023 | GMT +6

    6月28日——哈萨克斯坦大众媒体工作者日

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    哈通社/阿斯塔纳/6月28日--今天是哈萨克斯坦大众媒体工作者的职业节日。

    哈萨克斯坦新闻工作者职业节日起初为每年的5月10日，旨在纪念1870年首个哈萨克语刊物《突厥斯坦维拉亚特报》首期发行。

    1997年，该日被改为哈萨克斯坦首个媒体领域法案《关于刊物和其他大众媒体的法案》的诞生日- 6月28日。

    2011年10月，关于专业节假日的法律修正案获得总统批准签署。根据修正案内容，每年的6月28日被定为新闻和信息工作者日。

    除了新闻和信息工作者日外，每年在这一领域还将举行各类比赛并表彰新闻工作人员的工作，因此“第四权力”也在社会中贡献着一份力量。

    2019年6月26日，哈萨克斯坦政府根据《关于哈萨克斯坦共和国节假日》法案第4条，批准了《关于对2017年10月31日签署的<哈萨克斯坦共和国节假日列表>第689号政府决议进行补充和修改》的政府决议。

    根据决议，5月17日被定为哈萨克斯坦信息和通讯工作者日，6月28日被定为大众媒体工作者日。

    自此，这一天成为哈萨克斯坦表彰和纪念大众媒体工作者杰出贡献的日子。


    标签:
    社会 节日 哈萨克斯坦 大众媒体 黄金储备
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