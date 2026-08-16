阿斯塔纳至北京航班增至每周6班

其中，3班为“阿斯塔纳—北京”直飞航班，另外3班为“阿斯塔纳—西安—北京”经停航班。

航班频率增加后，为首都居民和游客规划赴华行程提供了更多选择。旅客可以根据自身出行安排，选择从阿斯塔纳直飞北京，或搭乘经西安前往北京的航班。同时，航班数量增加也为旅游和商务出行提供了更加灵活的日期选择。

机场方面指出，国航扩大航班运营计划，是推动哈萨克斯坦与中国航空运输发展的系统性工作的一部分。对于阿斯塔纳国际机场而言，扩大与中国航空承运商的合作，仍是发展国际航线网络的重要方向之一。

Air China新的航班时刻表将为旅客安排行程提供更多便利，并进一步促进哈萨克斯坦与中国之间旅游、经济和商务等领域的交流合作。

Air China具体航班时刻：

阿斯塔纳—西安—北京： 每周一、周三、周五执飞。

阿斯塔纳—北京： 每周二、周四、周六执飞。

中国国际航空公司（Air China）是中国国家载旗航空公司，也是中国最大的航空公司之一。其主要枢纽位于北京，航线网络覆盖中国、亚洲、欧洲以及世界其他地区的主要城市。国航是国际航空联盟星空联盟（Star Alliance）成员，其自身及旗下子公司机队规模超过960架。2025年，国航集团共承运旅客约1.6亿人次。