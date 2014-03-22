中俄博览会将于6月30日在哈尔滨举办

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声中文网源引振兴东北网消息报道，经国务院批复，首届中国-俄罗斯博览会将于6月30日至7月4日在中国哈尔滨国际会展中心举办。博览会由中国商务部、黑龙江省人民政府、俄罗斯经济发展部、俄罗斯工业和贸易部联合主办，是中国最大的以促进中俄合作为主题的国际化展会。

去年10月，中俄两国总理定期会晤期间商定将哈洽会更名为中国-俄罗斯博览会，更名后的博览会既是中俄展览业合作的重要项目，又是中俄共同搭建的展览平台，双方可充分利用两国展览资源，共同邀请第三国客商参加。中俄博览会将紧密配合中俄全面战略协作伙伴关系的发展，努力为中俄深化经贸合作提供支撑。

本届博览会共有3000个国际标准展位，展览总面积达8.6万平方米。设立俄罗斯馆暨俄罗斯形象展区、俄罗斯商业展区、中俄合作项目展区、农业及绿色有机食品展区、建材展区、机电展区、文化产业展区（俄罗斯油画展区）、国际及港澳台展区、家具分馆。展区规划方面，今年着重突出展示中俄合作领域最具代表性的合作成果、俄工业领域核心科技、地方联邦州区商贸，俄国有龙头企业（俄技术集团、原子能公司和俄国家纳米技术公司等）、金融机构和大型企业将参展，展览、展示涉及能源、航空、造船、汽车、机电、冶金、电力、生物医药、农业等多个领域。 目前博览会的筹备工作已经启动。