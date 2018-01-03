哈萨克斯坦向叙利亚、塔吉克斯坦和吉尔吉斯提供6.6亿人道主义援助

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 哈萨克斯坦政府已经向叙利亚，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦拨付人道主义救援资金6.62亿坚戈。政府拨款决议已于12月20日获批，并在司法部官网上予以公布。

根据该决议相关文件，政府对2017年5月25日签署的第288号法令《关于哈萨克斯坦共和国政府紧急储备金的拨款》和2017年11月8日签署的第721号法令《关于向塔吉克斯坦共和国提供官方人道主义援助》进行了修订。



文件中称，从哈萨克斯坦共和国政府的应急储备中分配662689013.92坚戈到哈萨克斯坦国防和航天工业部，以应对哈萨克斯坦共和国和其他国家境内的自然和人为紧急情况。



根据该决议，哈萨克斯坦向塔吉克斯坦共和国提供官方人道主义援助276790000坚戈，向吉尔吉斯共和国提供官方人道主义援助200281141.92坚戈，向叙利亚提供官方人道主义援助金185617872坚戈。



此外，根据该法令，政府从2017年国家预算涵盖的政府紧急储备金中向哈萨克斯坦国防和航空航天工业部拨款101015634.8坚戈，用以购买986.534吨的燃料油援助塔吉克斯坦。



法令自签署批准之日起生效。



【编译：木合塔尔·木拉提】