埃尔多安宣布土耳其全国哀悼七天 6日至少发生77次余震

哈通社/阿斯塔纳/2月7日--据阿纳多卢通讯社报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安由于土耳其发生的地震宣布全国哀悼七天。

埃尔多安在其社交媒体账户上发布了全国哀悼公告。

在埃尔多安总统签署的公告中指出：

-由于 2023 年 2 月 6 日在我国发生的地震，我们宣布全国哀悼七天。全国境内和驻外使领馆将降半旗致哀，直至2023年2月12日（周日）日落。

据法新社最新消息，地震已致土耳其和叙利亚两国逾3800人遇难。土耳其副总统奥克塔伊称，地震造成该国2379人死亡，14483人受伤，4748座建筑被毁，累计有7840人从废墟中被救出。叙利亚政府和救援人员则称，全国至少有1444人死亡。

据美国有线电视新闻网（CNN）消息，土耳其6日地震后至少发生77次余震，规模均达4.0级以上。

美国地质勘探局称，在这77次余震中，有3次余震的震级为6.0级或者更高。其中，地震震中以北95公里处曾发生7.5级余震。余震沿着土耳其南部破裂的断层带延伸超过300公里，自西南向东北方向延伸，从土耳其与叙利亚的边界一直延伸到马拉蒂亚省。

美媒称，这场毁灭性地震，是过去100年来土耳其遭遇的最强烈地震之一。数千建筑在地震中坍塌，有些甚至被夷为平地，成千上万人无家可归。天寒地冻，风雪交加，第二次发生的强震也让救援工作雪上加霜。